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Рост цен на одежду и обувь в 2022 году составит 15-25%

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- Дарья Таирова
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Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс в комментарии РИА Новости оценила рост цен на одежду и обувь в России в 2022 году. По ее мнению, стоимость этой группы товаров увеличится на 15-25 процентов.

Эксперт отметила, что за 2021 год в России цены на одежду и обувь в среднем выросли на 15-25 процентов. "Наиболее активно выросли цены в премиальном сегменте товаров - на 20-30 процентов, в среднем сегменте - на 15-25 процентов и в массовом сегменте - на 10-15 процентов", - уточнила она.

Лебсак-Клейманс предположила, что в этом году показатели роста цен будут такими же, как в 2021 году. При этом, как уточнила эксперт, подорожание товаров будет наблюдаться не только в России, но и во всем мире. "Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усредненный рост цен на товары будет не менее 10 процентов", - рассказала она и добавила, что прежде всего увеличится стоимость текстиля, одежды и обуви.

Среди возможных причин подорожания одежды и обуви гендиректор Fashion Consulting Group назвала мировой рост цен на все виды сырья, который ведет к подорожанию себестоимости товаров. Также, по словам Лебсак-Клейманс, на цены влияет и стоимость транспортировки - как из-за подорожания топлива, так и из-за карантинных мер.

Эксперт добавила, что есть и локальные факторы, которые влияют на рост цен. Если в 2021 году курс рубля был устойчивым, то в 2022 году его стабильность находится под угрозой из-за напряжения в международных отношениях, отметила она. Помимо этого, Лебсак-Клейманс напомнила и о высокой инфляции, которая в 2021 году уже повлияла на закупочные цены и, как следствие, затронет и розничные цены в текущем году.


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URL: https://www.vb.kg/413597
Теги:
Россия, цены
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