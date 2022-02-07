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Вулкан Эбеко на Курилах снова начал извергаться (видео)

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- Наталья Крайнова
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На Курилах местные жители сумели заснять на видео старт активности вулкана Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды. Видео опубликовала в Instagram женщина, которой удалось лицезреть событие.

"Так что, если кто не успел увидеть извержение прошлым летом, у вас есть шанс еще застать это завораживающее зрелище", - подписала публикацию женщина.

На кадрах видно, что из кратера вырываются большие клубы дыма и пепла.

Последний раз об извержении Эбеко сообщалось в августе минувшего года. Из кратера вырвался огромный столб пепла высотой почти четыре километра.


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URL: https://www.vb.kg/413607
Теги:
Россия, извержение вулкана
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