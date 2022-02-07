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В США охотник застрелил аллигатора весом более 400 кг

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- Дарья Таирова
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Во Флориде (США) охотник Даг Боррис поймал 80-летнего аллигатора, который, по мнению местных, питался частным скотом. Об этом сообщает Daily Mail.

Боррис, автор многочисленных рекордов с рыбалки и охоты, услышал от своего знакомого историю о аллигатора, который охотился на скот. Поэтому он решил поймать хищника. 80-летнее животное, вес которого превысил 400 кг, а длина тела составляла 4 м, было убито выстрелом в голову из 7-мм винтовки на расстоянии около 0,5 км.

"Я понятия не имел, насколько большим было его тело, пока мы полностью не вытащили его из озера. Крокодила подозревали в том, что он съел часть местного скота вокруг озера, и это считалось угрозой", - рассказал Боррис.


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URL: https://www.vb.kg/413646
Теги:
охота, США
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