Rockstar подтвердила создание новой GTA

Rockstar подтвердила, что работает над новой частью Grand Theft Auto. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители корпорации отметили продолжительный интерес к игре GTA V и подчеркнули, что геймеры часто спрашивают о новой серии. "Мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части Grand Theft Auto идет полным ходом", - отметили в студии, таким образом подтвердив начало разработки.

В сообщении в Rockstar также рассказали, что обновленная версия GTA V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series 15 марта. Она будет поддерживать разрешение 4К, 60 fps, HDR и рейтрейсинг.

Актуальной игрой серии является GTA V, которая вышла на консолях в 2013 году. Версия игры для ПК появилась в 2014 году.