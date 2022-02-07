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Rockstar подтвердила создание новой GTA

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- Дарья Таирова
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Rockstar подтвердила, что работает над новой частью Grand Theft Auto. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители корпорации отметили продолжительный интерес к игре GTA V и подчеркнули, что геймеры часто спрашивают о новой серии. "Мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части Grand Theft Auto идет полным ходом", - отметили в студии, таким образом подтвердив начало разработки.

В сообщении в Rockstar также рассказали, что обновленная версия GTA V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series 15 марта. Она будет поддерживать разрешение 4К, 60 fps, HDR и рейтрейсинг.

Актуальной игрой серии является GTA V, которая вышла на консолях в 2013 году. Версия игры для ПК появилась в 2014 году.


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URL: https://www.vb.kg/413651
Теги:
США
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