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Институт омбудсмена объявляет Месячник по защите прав ребенка

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- Айжан Мамбеталиева
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Защита прав ребенка является приоритетным направлением в деятельности Института омбудсмена. Факты насилия в отношении детей и женщин в областях оперативно берутся на исполнение уполномоченными представителями омбудсмена в областях и находятся под постоянным контролем центрального аппарата.

На начало 2021 года в Кыргызстане проживало 2 миллиона 381 тысяча детей в возрасте до 18 лет, из которых более половины (51 процент) составили мальчики. По сравнению с началом 2018 года численность детей увеличилась на 69 тысяч, или на 3 процента. Подавляющее большинство детей (68 процентов) проживает в сельских населенных пунктах. В Кыргызстане 11 процентов детей в возрасте до 17 лет имеют одного родителя-мигранта.

Из общей численности детей на начало текущего года:

  1. 46 процентов – дети в возрасте до 7 лет (1 миллион 97 тысяч человек);
  2. 42 процента – в возрасте 7-14 лет (988 тысяч человек);
  3. 12 процентов – подростки в возрасте 15-17 лет (296 тысяч человек).

Большое число случаев насилия в отношении детей обусловлено в первую очередь отсутствием у родителей и многих взрослых в целом понимания всей разногранности тяжелых последствий в будущем для пережившего насилие ребенка, как в физическом, так и психологическом плане, поскольку велика вероятность того, что в будущем он повторит подобные действия по отношению уже к своим или чужим детям.

Вторая причина – безнаказанность насильников, а также ограничения в доступе к правосудию для детей-жертв и свидетелей преступлений. К сожалению, как мы знаем, в большинстве случаев при привлечении лица, совершившего насилие/преступление в отношении ребенка, родитель или лицо его заменяющее препятствует привлечению насильника к ответственности.

Для предотвращения насилия необходимо на постоянной основе проводить профилактическую и психологическую работу с родителями и их родственниками, усилить меры по защите детей от насилия и оказанию помощи семьям и детям. Кроме того, необходимо на постоянной основе содействовать повышению квалификации сотрудников органов социального развития, инспекций по делам несовершеннолетних, других территориальных государственных органов, а также социальных работников. Между государственными органами необходимо усилить работу по обеспечению взаимодействия по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

Поэтому в целях предотвращения и в последующем планомерного снижения причин и фактов насилия против детей Институт омбудсмена с 8 февраля по 9 марта проведет месячник по защите детей от насилия, а также их прав и интересов.

В связи с этим аппарат омбудсмена обращается ко всем заинтересованным организациям, НПО и неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в Институт акыйкатчы о любых фактах проявления насилия в отношении детей. Сообщения можно передавать на "горячую линию" 115, на электронную почту омбудсмена ombudsman@inbox.ru (с пометкой "Факты насилия в отношении детей"), а также личным заявлением или обращением в общественную приемную аппарата акыйкатчы и в его профильный отдел.


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URL: https://www.vb.kg/413659
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