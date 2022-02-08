В Кеминском районе задержаны подозреваемые в краже канализационных люков

Как сообщает пресс-служба Чуйского ГУВД, в ОВД Кеминского района с заявлением обратился представитель государственной организации, сообщивший, что в период с 20 января по 3 февраля текущего года неизвестные лица похитили несколько канализационных люков на одной из улиц города Кемина.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Кеминского района согласно ст. 205 ("Кража") УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство.

Сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Кеминского района во время проведения рейдового мероприятия под названием "ВОР" были установлены и доставлены в ОВД района 39-летний М.Р. и 59-летний К.К. Проверяется причастность вышеуказанных лиц к другим аналогичным преступлениям.

Досудебное производство продолжается.