Пельмени, сосиски и гречку назвали лидерами по росту цен

Пельмени, сосиски и гречка подорожали больше всего в несетевой рознице за год, в целом цены на продукты в несетевой рознице за год выросли на 10%, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Эвотор".

Индексы "Эвотора" показывают усредненное изменение цен в ключевых категориях товаров в торговых точках традиционной розничной торговли за конкретный временной период. Для расчета индексов "Эвотор" использует наиболее популярные товары, которые широко представлены в большинстве регионов РФ. В рамках индексов "Эвотор" анализирует 523 товарных наименования из 71 категории - продукты, алкоголь, сигареты и непродовольственные товары повседневного спроса, отмечают в компании.

"По сравнению с январем прошлого года больше всего подорожали гречка - на 24%, сосиски - на 22%, пельмени - на 21%, пряники и вафли - на 18%, пюре и лапша быстрого приготовления - на 17%", - сказал собеседник агентства.

По данным индекса компании "Эвотор", в январе цены на продукты в несетевой рознице выросли на 1% по сравнению с декабрем и на 10% к январю 2021 года, добавили в компании.

В январе больше всего выросли цены на зефир, пастилу и шоколадные конфеты - на 4% к декабрю прошлого года. Макароны, гречка, рис, а также пряники и вафли подорожали на 3%. На 2% выросли цены на пшеничную муку, сосиски, сливки, сливочное масло, сыр, рыбные пресервы, консервированные готовые блюда и овощи. Творожки, пюре и лапша быстрого приготовления, выпечка, шоколадная плитка, печенье и томатная паста также подорожали на 2%. Цены на молоко, мармелад, воду, газированные напитки, молотый кофе, мясные полуфабрикаты за месяц выросли на 1%, отмечают в "Эвоторе".

По сравнению с декабрем в январе не изменились цены на растительное масло, пельмени, чай, конфеты, шоколадные батончики, детские напитки. Кефир, майонез, детские молочные продукты и растворимый кофе подешевели на 1%, какао и творог - на 3%. Цены на непродовольственные товары повседневного спроса в январе выросли на 5% к декабрю 2021 года и на 4% к январю прошлого года. Цены на сигареты и алкоголь за месяц не изменились. По сравнению с январем 2021 года сигареты подорожали на 14%, алкоголь - на 4%, заключили в компании.