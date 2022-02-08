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В Бишкеке запущена новая районная электрическая сеть – РЭС "Северная"

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 8 февраля, с участием Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в городе Бишкек запущена новая районная электрическая сеть - РЭС "Северная". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, президент страны ознакомился с работой нового Северного РЭС, осмотрел здание и побеседовал с энергетиками.

"Садыру Жапарову продемонстрировали принцип работы РЭС, презентовали систему мини SCADA, геоинформационную систему ГИС и программу колл-центра, предназначенную для качественного обслуживания заявок абонентов. Эти системы позволяют в реальном времени отслеживать суточное потребление электроэнергии и осуществлять мониторинг и контроль за процессами, определять местонахождение электрооборудования на карте и т. д.

Строительство производственной базы Северного РЭС было начато в октябре 2021 года и завершено за три месяца. Строительство РЭС "Северный" полностью осуществлялось за счёт средств ОАО "Северэлектро".

Северный РЭС будет обслуживать территорию города, ограниченного улицами Дэн Сяопина - Фучика - пр-кт Жибек Жолу - ул. Профсоюзная - Северная объездная дорога, а также жилые массивы: Достук, Аска-Таш, Колмо, Жениш, Ак-Босого, Хабитат, Ак-Тилек, Красный строитель, Келечек, Мурас Ордо, Калыс Ордо, Нуркожо-Ата, Дордой, Энесай.

Существующие Западный и Восточный РЭСы г. Бишкек несут большую нагрузку в обслуживании сетей и обеспечении электроснабжением потребителей. Открытие нового Северного РЭС позволит повысить качество обслуживания и оперативность по обеспечению бесперебойным электроснабжением потребителей, проживающих в данных жилых массивах, а также промышленные и коммерческие объекты, находящихся в этих районах. Новый РЭС будет обслуживать более 50 тысяч абонентов.

РЭС снабжен современным дистанционным центром, использующим цифровые технологии в учете электроэнергии для качественного обслуживания абонентов и с полной территориальной привязкой к сетям ОАО "Северэлектро".

Выступая перед местными жителями и энергетиками, Президент Садыр Жапаров отметил, что впервые с обретения независимости в Кыргызстане запускается совершенно новая районная электрическая сеть - РЭС "Северная", построенная за короткий период собственными силами энергетиков страны.

Также Глава государства добавил, что на сегодняшний день силами энергетиков строятся и запускаются подстанции. Через месяц планируется начать строительство такого же РЭС в Оше.

"У нас по-прежнему очень высокий уровень потребления по всей стране. За последние пятнадцать лет не строились такие подстанции и РЭСы. Сегодня мы все еще импортируем электроэнергию. Мы не строили ГЭСы. Отныне вопрос строительства ГЭС будет приоритетным, и в ближайшие годы мы преодолеем энергетический кризис", - заверил он.

Садыр Жапаров отметил, что ведется усиленная работа над тем, чтобы Кыргызстан из импортирующей электроэнергию страны стал экспортирующей. Усердную работу также ведут и энергетики Кыргызстана.

Президент рассказал о планах по повышению с 1 апреля оплаты труда работникам бюджетной сферы, в том числе учителям, милиционерам и энергетикам.

Глава государства напомнил о том, что ранее Кыргызстан импортировал электроэнергию по завышенной цене - по 5 сомов за киловатт, но при этом население получало электроэнергию по 77 тыйынов за киловатт. Разницу в стоимости электроэнергии оплачивали из бюджета.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, в ходе визитов в соседние Узбекистан и Казахстан удалось достичь договоренностей о снижении стоимости импортируемой электроэнергии.

"Мы изменили политику в энергосистеме. Мы собираемся сделать еще много изменений в ближайшую пятилетку. Сейчас наши отечественные инвесторы построят ГЭС мощностью до 100 мегаватт. У нас более 200 мест в стране, в которых мы будем строить малые и крупные гидроэлектростанции. Мы предоставляем широкие возможности для всех потенциальных инвесторов и готовы оказывать государственную поддержку", - сказал Президент Садыр Жапаров.

Далее Глава государства ответил на вопросы жителей жилого массива Ак-Босого.

Местные жители интересовались вопросами строительства социальных объектов, в том числе больницы, школы и детского сада, обеспечения общественным транспортом, ремонта дорог, газификации района, а также строительства инженерных коммуникаций и получения правоустанавливающих документов.

Президент Садыр Жапаров поручил мэрии города Бишкек и другим государственным органам решить вопросы, поднимаемые жителями новостройки".


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URL: https://www.vb.kg/413719
Теги:
ГЭС, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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