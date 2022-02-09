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В атмосферу Земли из-за геомагнитной бури могли войти до 40 спутников

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Около 40 из 49 микроспутников Starlink компании SpaceX, выведенных на орбиту Земли 3 февраля, сильно пострадали от геомагнитной бури. Как сообщается на сайте компании во вторник, поврежденные спутники совершили неконтролируемый сход с орбиты и уже могли войти в атмосферу Земли, пишет ТАСС.

"К сожалению, спутники, развернутые в [прошлый] четверг, оказались сильно повреждены геомагнитной бурей в пятницу. Команда [обслуживания] <...> перевела [их] <...> в безопасный режим. <...> Повышенное [лобовое] сопротивление на малых высотах не позволило спутникам выйти из [этого] <...> режима, чтобы начать орбитальные маневры, и до 40 спутников войдут или уже вошли в атмосферу Земли", - говорится в сообщении.

В компании заверили, что сошедшие с орбиты спутники "имеют нулевой риск столкновения с другими спутниками". Вместе с этим, как отмечают в SpaceX, конструкция Starlink предусматривает полное разрушение при входе в атмосферу Земли, что означает невозможность падения их обломков на планету или (при другом исходе событий) образования космического мусора.

SpaceX в прошлый четверг запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink, трансляция велась на сайте компании. Старт с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди (штат Флорида) состоялся в 13:13 по времени Восточного побережья США (21:13 мск). Ракета вывела на низкую околоземную орбиту 49 микроспутников.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 миллиардов долларов. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Запуск, осуществленный в четверг, стал 36-м в рамках программы Starlink, всего с мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту около 2 тысяч спутников.


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URL: https://www.vb.kg/413752
Теги:
мировые новости, новости мира, космос
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