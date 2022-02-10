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Начался второй этап проекта по цифровому администрированию акцизного налога

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- Анастасия Карелина
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщает о начале второго этапа пилотного проекта по цифровому администрированию акцизного налога. Он касается налога на алкогольную продукцию.

ГНС проводит экспериментальный проект по цифровому администрированию акцизного налога по подакцизным товарам, подлежащим обязательной или добровольной маркировке на территории страны. Он продлится до 1 июля 2022 года. Согласно первому этапу, с января проект проводится по табачным изделиям.

Пилотный проект реализуется совместно с ЗАО "Альфа Телеком" – оператором национальной системы маркировки и прослеживаемости маркированных товаров в Кыргызской Республике.

Проект позволит усовершенствовать и упростить администрирование акцизного налога в рамках внедрения фискализации налоговых процедур, создаст благоприятные условия для субъектов, осуществляющих производство и (или) импорт подакцизных товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Кроме этого, в ходе экспериментального проекта будет апробирован механизм подтверждения уплаты акцизного налога в доход бюджета посредством нанесения на алкогольную и табачную продукции или их упаковку средства идентификации.

Дополнительную информацию по маркировке товаров можно получить на сайте системы "Текшер" www.teksher.kg, а также по следующим номерам телефонов: 0(312)61-17-94, 61-15-60.


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URL: https://www.vb.kg/413809
Теги:
алкоголь, налоги, Кыргызстан, акциз, ГНС
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