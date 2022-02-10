Самый большой в мире черный бриллиант продали за рекордную сумму

Редкий черный бриллиант весом 555,55 карата продали на аукционе в Лондоне за 3,16 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Продажу провел известный лондонский аукционный дом Sotheby's.

"Черный бриллиант весом 555,55 карата был продан сегодня за 3 161 000 фунтов стерлингов (4 292 322 доллара США). Покупатель решил использовать криптовалюту для покупки", - написал Sotheby's в Twitter.

Это самый крупный ограненный алмаз в истории аукционов. В 2006 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

После аукциона криптовалютный предприниматель Ричард Херд сообщил в социальных сетях, что именно он является покупателем "Энигмы".

"Как только пройдет платеж и будет получено право собственности, камень будет переименован в бриллиант HEX.com", - заявил он.

О происхождении камня существует несколько теорий. Например, та, что он был доставлен на Землю астероидом. Драгоценный камень представляет собой карбонадо, который является одной из самых твердых форм природного алмаза. Карбонадо чрезвычайно редки и были обнаружены только в Бразилии и Центральноафриканской Республике. Поскольку они содержат осборнит, минерал, встречающийся только в метеоритах, считается, что они происходят из космоса.

Оригинальный образец "Энигмы" был куплен в конце 90-х годов прошлого века и весил более 800 карат. Драгоценный камень не был обработан, понадобилось более трех лет, чтобы придать ему нынешнюю форму.