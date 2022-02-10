Ученые придумали новый двигатель для сверхбыстрого полета на Марс

В Канаде спроектировали мощный наземный лазер, разгоняющий космические корабли до Марса. Ученые Университета Макгилла предложили проект нового лазерно-теплового двигателя, который сократит время путешествия космического корабля на Марс до 45 дней по сравнению с шестью месяцами полета для кораблей с химическими двигателями.

Концепция, описанная в журнале Acta Astronautica, предполагает, что массив лазеров, установленный на Земле, будет нагревать водородную плазму в камере в задней части межпланетного корабля и создавать тягу из выбросов газообразного водорода. Кратко о проекте рассказывается в пресс-релизе на Phys.org. https://phys.org/news/2022-02-laser-mars.html