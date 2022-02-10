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Ученые придумали новый двигатель для сверхбыстрого полета на Марс

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- Дарья Таирова
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В Канаде спроектировали мощный наземный лазер, разгоняющий космические корабли до Марса. Ученые Университета Макгилла предложили проект нового лазерно-теплового двигателя, который сократит время путешествия космического корабля на Марс до 45 дней по сравнению с шестью месяцами полета для кораблей с химическими двигателями.

Концепция, описанная в журнале Acta Astronautica, предполагает, что массив лазеров, установленный на Земле, будет нагревать водородную плазму в камере в задней части межпланетного корабля и создавать тягу из выбросов газообразного водорода. Кратко о проекте рассказывается в пресс-релизе на Phys.org. https://phys.org/news/2022-02-laser-mars.html


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URL: https://www.vb.kg/413850
Теги:
космос
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