Кыргызстан и Индия пересмотрели свой торговый и туристический потенциал

"Кыргызстан и Северо-Восточный регион Индии намерены наращивать свой потенциал в развитии торговли, туризма и культуры. Этот регион официально признан в качестве особой категории штатов Индии. Он известен своей уникальной культурой, ремеслами и красотой. И сегодняшняя видеоконференция посвящается как раз знакомству и налаживанию деловых контактов между вашей страной и уникальным во всех отношениях Северо-Восточным регионом Индии. Всегда надо думать о будущем. И, судя по сегодняшнему общению, пусть даже онлайн, у него хорошие перспективы", - сказал vb.kg чрезвычайный и полномочный посол Индии в Кыргызстане Алок Амитабх Димри.

В Индии, как отмечалось на встрече, сейчас уделяется особое внимание этому огромному региону, включающему семь штатов – "Семь сестер", чтобы превратить его в динамично развивающийся. Богатые природные ресурсы в сочетании с талантом молодежи дают региону возможность сыграть важнейшую роль в развитии страны. Индия, как считают в правительстве, не будет идти вперед, пока не будет развиваться Северо-Восток, которому отводится роль драйвера экономического роста Индии. Правительство предпринимает ряд усилий для стимулирования развития региона. Речь идет о стопроцентном финансировании всех проектов, штатам предоставлены дополнительные средства на инфраструктурные проекты, в том числе на развитие сельского хозяйства, торговли, туризма. И значительные финансовые вливания подчеркивают серьезность этих намерений.

Причем, у Кыргызстана, как подчеркивалось, много общего с этим регионом. Шестьдесят процентов населения Кыргызстана - это сельские труженики, как и в нем. И эта кыргызско–индийская видеоконференция по налаживанию сотрудничества нашей страны с Северо-Восточным регионом Индии в сфере торговли, экотуризма, культуры - своего рода мостик для взаимовыгодного партнерства.

Тем более, что Кыргызстан становится все более приверженным "зеленой" экономике, наши фермеры поняли преимущества органического сельского хозяйства. У нас есть фермеры, которые на протяжении уже шести-семи лет выращивают органическую продукцию. Созданы и предприятия по переработке такой продукции. Кстати, 30 процентов органической продукции в мире производится в Индии, и наши фермеры развивают опыт индийских производителей. Целые села сейчас уходят от использования пестицидов и химикатов.

Наши продукты, по словам Алока Амитабх Димри, изумительные по вкусу. Качество, например, кыргызского меда отменное. У нас уникальные природные возможности для этого: хорошая роза ветров, чистый воздух и экологически чистые цветы. И, конечно, есть возможности наладить поставки меда в Индию. Климатические условия Кыргызстана делают и наши фрукты более востребованными. Именно яблоки, абрикосы, чернослив мы могли бы отправлять на экспорт, в том числе в Индию.

Но пока, как отмечалось, торговые отношения и экотуризм между нашими странами не на том уровне, на котором хотелось бы обеим сторонам их видеть. Экономика Индии - одна из мощнейших экономик мира, и нам надо не только медом, орехами торговать с ней, но и другими товарами, расширять рынки. И взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Северо-Восточным регионом сулит большие перспективы.

Примечательно и то, что видеоконференция "Торговля, туризм и культура: Северо-Восточный регион Индии" наших туроператоров, промышленников с представителями правительства Северо-Восточного региона, ТПП и турагентств Индии в КР прошла в Кыргызско-Российском Славянском университете.

"Между нашим университетом и посольством Индии в Кыргызстане сложились очень хорошие деловые, я бы даже сказал, дружеские отношения, - сказал vb.kg ректор КРСУ Владимир Нифадьев. – Индия – огромная страна с большими торговыми, туристическими, культурными возможностями. И, безусловно, развитие сотрудничества в этих сферах взаимовыгодно и для Кыргызстана, и для Индии. Кыргызстану тоже есть чем торговать, есть что показать. У нас отличные экологически чистые мед, орехи и другие продукты, природа, богатая культура. А самое главное – есть обоюдное стремление развивать контакты в этих областях".

Как отметил Владимир Нифадьев, на медицинском факультете КРСУ обучаются почти четыреста студентов из Индии. И профессорско-преподавательский состав делает все возможное, что они получили качественное образование.

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в Кыргызстане Алок Амитабх Димри после этих слов сложил ладони в почтении.

И, конечно, началось общение сторон с традиционного индийского ритуала – зажжения лампы, свет которой освещает дорогу для добрых дел и начинаний. А завершилась видеоконференция на музыкальной ноте – студенты-медики рассказали в танцах и песнях о действительно богатейшей культуре своей страны. В фойе университета прошла фотовыставка, представившая Северо-Восточный регион во всей, как говорится, красе.