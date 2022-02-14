NASA заказала ракету для доставки грунта с Марса

Компания NASA заключила контракт с американской авиастроительной корпорацией Lockheed Martin о создании ракеты Mars Ascent Vehicle (MAV), которая поможет доставить грунт с Марса на Землю. Об этом сообщают Известия.

NASA займется разработкой ракеты для получения грунта с Марса. Сумма договора составила 194 миллиона долларов. В целом для доставки образцов потребуется три космических аппарата. Первый марсоход осуществил посадку в районе кратера Езеро почти год назад. Задача аппарата - собрать грунт и оставить на поверхности планеты. Затем другое устройство заберет образцы и поместит их в ракету, созданную NASA.

Анализ этих образцов может дать ответ на вопрос существует ли жизнь на Марсе. Таким образом, MAV станет первой ракетой, запущенной с другой планеты.