SpaceX анонсировала новую гражданскую миссию в космос

Компания SpaceX анонсировала программу Polaris Program, которая призвана помочь быстро расширить возможности пилотируемых космических полетов, сообщается на сайте компании.

Программу инициировал миллиардер Джаред Айзекман, основатель и генеральный директор Shift 4, бывший командиром гражданской миссии Inspiration 4, успешно запущенной SpaceX в прошлом году.

"Программа будет состоять из трех пилотируемых космических полетов, которые продемонстрируют новые технологии, проведут обширные исследования, и в конечном итоге завершится первым полетом космического корабля SpaceX с людьми на борту", - говорится в заявлении SpaceX.

Первая миссия в рамках этой кампании получила название Polaris Dawn и будет отправлена в конце 2022 года. Командиром миссии снова будет Айзекман. Вместе с ним полетят Скотт Кидд Потит в качестве пилота миссии, Сара Гиллис в качестве специалиста и Анна Менон в качестве специалиста и врача миссии.

Кроме того, в миссии будет задействована капсула экипажа SpaceX Dragon, которая будет запущена из Космического центра Кеннеди на ракете Falcon 9.

"Экипаж Dragon и Polaris Dawn проведет на орбите до 5 дней, в течение которых попытается совершить первый в истории коммерческий выход в открытый космос, проведет научные исследования, призванные улучшить как здоровье человека на Земле, так и наше понимание здоровья человека в будущих космических полетах, и станет первым экипажем, который испытает лазерную связь Starlink в космосе, предоставив ценные данные для будущих систем космической связи, необходимых для полетов на Луну и Марс", - заявили в компании.