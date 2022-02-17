Невидимая черная дыра впервые обнаружена астрономами

Астрономы впервые получили в результате прямых наблюдений снимок черной дыры в 2019 году, благодаря материалу, который ярко светился в окрестностях этого таинственного объекта. Но многие черные дыры почти невозможно обнаружить. В новом исследовании другая команда использовала космический телескоп Hubble ("Хаббл") для обнаружения никогда прежде не наблюдаемого объекта – черной дыры, которая является почти совершенно невидимой. Об этом сообщает издание AstroNews.

Черные дыры - невидимые по определению. Они получили свое название, поскольку способны поглощать весь падающий на них свет. Но все же есть возможность обнаруживать их, анализируя их взаимодействия с другими объектами, обусловленные мощной гравитацией. Сотни небольших черных дыр были обнаружены по их взаимодействию с другими звездами.

Обнаружение черной дыры в составе двойной системы представляет собой не самую простую, но решаемую задачу. Но существуют также изолированные черные дыры, которые движутся в пространстве, ни с чем не взаимодействуя – в результате чего их становится чрезвычайно сложно обнаружить. Проблема состоит в том, что изолированные черные дыры представляют большой научный интерес с точки зрения изучения эволюции объектов этого класса.

Для обнаружения изолированной черной дыры в новом исследовании команда под руководством Кайласа Саху использовала эффект гравитационного линзирования – искажения массивным объектом света, идущего через него от более далекого источника. Сначала исследователи зарегистрировали резкое кратковременное увеличение яркости далекой звезды, которое удалось связать с прохождением перед звездой массивного объекта массой около 7 масс Солнца, находящегося на расстоянии около 5000 световых лет от нас. Поскольку звезда с такой массой была бы хорошо видна с расстояния в 5000 световых лет, авторы пришли к выводу, что имеют дело с изолированной черной дырой звездных масс.