Сканирование центра Млечного пути в поисках цивилизации не дало результата

Сканирование центра Млечного пути в поисках разумной цивилизации не дало положительного результата. Об этом сообщает издание AstroNews.

Астрономы осуществляют поиски разумных цивилизаций в ночном небе при помощи радиоволн, начиная с эпохи появления радио, то есть с начала 20 века. В новом исследовании была предпринята очередная попытка обнаружить признаки существования разумных цивилизаций в направлении центра Млечного пути на радиочастоте.

В этом исследовании группа под руководством Ченоа Трамбле из австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований при помощи массива тарельчатых радиоантенн под названием Murchison Widefield Array произвела поиски радиосигналов, содержащих техносигнатуры, в направлении центра Млечного пути.

В общей сложности наблюдения, проведенные командой Трамбле, заняли семь часов в течение двух ночей. Поиски производились в направлении сверхмассивной черной дыры Млечного пути, называемой Стрелец А*, лежащей в ядре нашей галактики. Поиск техносигнатур был произведен для 144 экзопланетных систем.

Поиски жизни обычно ставят целью поиск биосигнатур. Биосигнатуры представляю собой молекулы или изотопы, указывающие на присутствие жизни. Однако в настоящем исследовании осуществлялся поиск техносигнатур, которые несколько отличаются от биосигнатур по определению.

С наиболее общей точки зрения техносигнатуры представляют собой признаки или эффекты, которые могут появиться лишь вследствие использования цивилизацией технологий. Технологические мега-проекты, такие как сферы Дайсона, могут вызывать утечки радиоизлучения. Более прозаичные признаки присутствия техногенной цивилизации, такие как повышенные содержания хлорофтороуглеводородов, обнаруживаются с большим трудом, однако также являются хорошими техносигнатурами.

В результате проведенных поисков команде Трамбле не удалось обнаружить техносигнатур в направлении центра Млечного пути. Однако исследователи отмечают, что каждое такое новое исследование позволяет учесть недостатки используемого метода и скорректировать его для будущего использования.