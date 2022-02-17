В троллейбусах ведется рейд по контролю за соблюдением масочного режима

В троллейбусах Бишкека ведется рейд по контролю за соблюдением масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным проверку проводят контролёры Бишкекского троллейбусного управления для обеспечения эпидемиологической безопасности пассажиров общественного транспорта. Также ежедневно проводятся мероприятия по дезинфекции салонов троллейбусов.

В вечернее время их обрабатывают специальными средствами, в течение же дня проводят сухую уборку.

Подвижной состав оснащен санитайзерами для обработки рук, а у водителей можно приобрести маски.

Мэрия Бишкека убедительно просит горожан соблюдать санитарно-эпидемиологические правила: носить маски, пользоваться антисептиком, чаще мыть руки и обязательно получить прививку.