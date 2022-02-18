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ФБР создаст подразделение по контролю за оборотом криптовалюты

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- Дарья Таирова
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Новое подразделение ФБР займётся контролем над виртуальными активами и их возможной конфискацией. Об этом рассказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, пишет Reuters.

Монако добавила, что новый отдел возглавит прокурор Ын Ён Чой. Он вёл дело российского хакера Андрея Тюрина, укравшего данные более 80 миллионов клиентов американского банка JPMorgan Chase & Co и других компаний.

"Мы делаем четкое предупреждение преступникам, которые используют криптовалюту для подпитки своих схем. Мы также призываем все компании, занимающиеся криптовалютой, - нам нужно, чтобы вы искоренили злоупотребления криптовалютой", - отметила Лиза Монако


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URL: https://www.vb.kg/414296
Теги:
США, криптовалюта
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