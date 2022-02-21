В ходе рейда в Сокулукском районе выявлено 30 детей-бродяжек

Проведены профилактические мероприятия по предупреждению и пересечению преступлений, правонарушений среди несовершеннолетних на территории Сокулукского района села Военно-Антоновка, где находится авторынок "РИОМ", под кодовым наименованием "Забота".

19 февраля 2022 года инспекция по делам несовершеннолетних ОВД Сокулукского района совместно с отделом защиты семьи и детей при Сокулукском районом управлении социального развития, представителями районного отдела образования, социальными работниками айылных аймаков проведено профилактическое мероприятие под кодовым наименованием "Забота" в целях выявления несовершеннолетних ведущие антиобщественный образ жизни занимающихся бродяжничеством и подростковый труд в общественных местах и т.д.

Проведено предупредительно - профилактическая работа на авторынке "РИОМ" села Военно-Антоновка по выявлению несовершеннолетних.

С выявленными несовершеннолетними провели профилактическую беседу.

Всего в ходе рейдовых мероприятий было выявлено 30 несовершеннолетних.

Поставлены на профилактический учет ИДН ОВД Сокулукского района двое несовершеннолетних, за неисполнения обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего поставлены на учет одна неблагополучная семья.

В отношении выявленных несовершеннолетних провели индивидуальную профилактическую работу по устранению причин и условий.

Способствовавших правонарушению, направлены информации с предложениями в КДД , а также в органы социальной защиты, райгосадминистрацию и районный отдел образования.

Направлены представления в ОПЦ в отношении двоих несовершеннолетних.

Со всеми вышеуказанными несовершеннолетними проведена профилактическая беседа инспекторами ИДН ОВД Сокулукского района.