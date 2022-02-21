Погода
$ 84.65 - 84.80
€ 96.10 - 96.80

В ходе рейда в Сокулукском районе выявлено 30 детей-бродяжек

223  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Проведены профилактические мероприятия по предупреждению и пересечению преступлений, правонарушений среди несовершеннолетних на территории Сокулукского района села Военно-Антоновка, где находится авторынок "РИОМ", под кодовым наименованием "Забота".

19 февраля 2022 года инспекция по делам несовершеннолетних ОВД Сокулукского района совместно с отделом защиты семьи и детей при Сокулукском районом управлении социального развития, представителями районного отдела образования, социальными работниками айылных аймаков проведено профилактическое мероприятие под кодовым наименованием "Забота" в целях выявления несовершеннолетних ведущие антиобщественный образ жизни занимающихся бродяжничеством и подростковый труд в общественных местах и т.д.

Проведено предупредительно - профилактическая работа на авторынке "РИОМ" села Военно-Антоновка по выявлению несовершеннолетних.

С выявленными несовершеннолетними провели профилактическую беседу.

Всего в ходе рейдовых мероприятий было выявлено 30 несовершеннолетних.

Поставлены на профилактический учет ИДН ОВД Сокулукского района двое несовершеннолетних, за неисполнения обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего поставлены на учет одна неблагополучная семья.

В отношении выявленных несовершеннолетних провели индивидуальную профилактическую работу по устранению причин и условий.

Способствовавших правонарушению, направлены информации с предложениями в КДД , а также в органы социальной защиты, райгосадминистрацию и районный отдел образования.

Направлены представления в ОПЦ в отношении двоих несовершеннолетних.

Со всеми вышеуказанными несовершеннолетними проведена профилактическая беседа инспекторами ИДН ОВД Сокулукского района.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414434
Теги:
ГУВД, дети, Сокулукский район, Чуйская область, профилактика, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  