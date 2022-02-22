Ученые синтезировали микробов для превращения углекислого газа в спирт

Биотехнологи синтезировали новую разновидность бактерий из рода клостридий, которая может поглощать углекислый газ и превращать ее в чистый ацетон и спирт-изопропанол. Статью с описанием работы опубликовал научный журнал Nature Biotechnology, сообщает ТАСС. https://nauka.tass.ru/nauka/13785687

"Многие промышленные химикаты сейчас производятся из ископаемой органики, однако их можно получать и при помощи ферментации. Мы продемонстрировали простой способ производства ацетона и изопропанола из выхлопов промышленных предприятий, а также смеси из угарного газа и водорода", – пишут исследователи.

Биотехнологи под руководством профессора Северо-Западного университета в Эванстоне (США) Майкла Джуитта синтезировали новую разновидность микробов, способных извлекать углекислый газ из окружающей среды и превращать его в ацетон и изопропанол. Оба вещества используют в промышленности, в том числе для производства растворителей и антисептиков. В качестве основы для создания подобных микробов ученые взяли кишечную бактерию Clostridium autoethanogenum, способную преобразовать угарный газ в этиловый спирт.

Подобная черта привлекает внимание ученых, разрабатывающих технологии утилизации промышленных отходов. Джуитт и его коллеги предположили, что геном этой разновидности клостридий можно модифицировать так, что она будет поглощать не только угарный, но и углекислый газ, и будет превращать их в различные сложные органические вещества, не требуя при этом притока энергии и питательных веществ извне.

Работу этих бактерий Джуитт и его коллеги проверили при помощи биореактора, который они подключили к выхлопной трубе одного из американских сталелитейных заводов.

По словам исследователей, созданные ими микробы в несколько сотен раз превосходят другие штаммы бактерий по эффективности и производительности. Это позволит использовать их для фиксации выхлопов промышленных предприятий и производства экологически чистого ацетона и изопропанола уже в ближайшее время, подытожили биотехнологи.