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Насте срочно нужен селемин

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- Надежда Хохлова
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Настя готовила обед детям - запекала овощи с мясом. Открыла духовку, чтобы посмотреть, зарумянились ли? Это последнее, что она запомнила из "прошлой" жизни. Раздался взрыв, ее откинуло к стене, вылетевшее окно кухни разбилось на мелкие осколки. Настя не видела - начался ли пожар? Глаза не могла открыть от боли - лицо, руки, тело, - все было обожжено.

"Слава богу, что детей рядом не было", - подумала она и потеряла сознание от боли.

Очнулась уже в "скорой", когда врачи мчали ее в ожоговое отделение. Вот уже три недели за жизнь Анастасии Шульженко борются столичные камбустиологи. Их задача - вернуть ей лицо, сохранить веки, подвижность шеи, рук и ног. Не менее важно сейчас не допустить, чтобы ожоговая болезнь истощила организм и вызвала полиорганную недостаточность - это когда внутренние органы начинают "выключаться" друг за другом. Для этого каждый день женщине "вливают" около литра различных лекарств. Стоят медикаменты недешево: один только жизненно важный препарат селемин - тысячу сомов за флакон. В сутки их нужно два. А еще - препараты крови, обезболивающие, ранозаживляющие... Каждая операция по пересадке кожных лоскутов обходится минимум в десять тысяч сомов. А их нужно несколько, чтобы раны не зажили грубыми рубцами, которые обезобразят лицо молодой женщины.

- Мы влезли в долги, покупаем пока все, что нужно. Но нам тяжело невероятно. Нас - три сестры, Настя - старшая. Мама наша - инвалид. Я живу с младшей сестренкой, у нее двое детей, у меня - двое. Наши мужья уехали в Россию на заработки, но пока не нашли нормальную работу. А тут мы еще и Настиных деток забрали. Младшему нужно постоянное лечение психотропными препаратами, они очень дорогие. Старшая не может в школу ходить, хозяин квартиры, где произошел взрыв, не отдает личные вещи и учебники, пока мы не сделаем ремонт у него в кухне. А откуда у нас сейчас такие деньги? И все легло на мои плечи! Тут еще и с работы уволили из–за того, что постоянно отпрашивалась. Никогда не думала, что придется просить людей: "Помогите мне спасти сестру!" - Дарья задыхается от волнения, показывая фотографии Анастасии.

Лечащий врач говорит, что Настя проведет в больнице еще минимум два месяца. За это время ей проведут еще несколько операций. Многие препараты она получает бесплатно, они есть в больнице. Но самые дорогие лекарства приходится покупать самим.

Помогите Дарье спасти сестру!

Перечислить деньги можно на ЭЛСОМ 0553270324;

или передать их лично, связавшись с ней по телефону: 0553–270–324.


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URL: https://www.vb.kg/414518
Теги:
Кыргызстан, Помощь
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