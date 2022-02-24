Посол Афганистана в США покидает свой пост

Посол Афганистана в Вашингтоне госпожа Адела Раз покинула свой пост, сообщил высокопоставленный сотрудник посольства, назвав причиной отставки новые ограничения, наложенные на посольство Госдепартаментом США.

Заместитель посла Афганистана в США Абдул Хади Ниджраби сообщил TOLO news, что Госдепартамент США принял решение прекратить политическую и дипломатическую деятельность Афганистана в США.

Он сказал, что Госдепартамент письмом уведомил посольство Афганистана в Вашингтоне, что дипломатическая деятельность будет прекращена.

"В письме, направленном Госдепартаментом США в посольство, говорится, что только послу разрешено продолжать работать из дома, но не заниматься политической и дипломатической деятельностью. Остальные дипломаты больше не могут работать", - сказал он.

В ответ на письмо Госдепартамента посольство Афганистана попросило правительство США освободить активы посольства в City Bank и позволить дипломатическим учреждениям продолжать работу.

Кроме того, посольство также попросило разрешить поднять флаг Афганистана на территории посольства и других консульств.

В копии письма, с которой ознакомился TOLO news, не говорится о полном прекращении дипломатической деятельности афганского посольства, но говорится, что миссия будет продолжаться в сокращенном виде. В документе посольство и консульские учреждения прекратят свою деятельность в заранее оговоренную дату, после чего афганская миссия в США продолжит работу в сокращенном виде, ограничиваясь главой миссии и ее резиденцией. За исключением посла, назначение всех других сотрудников посольства будет прекращено в заранее оговоренную дату.

Бывшие дипломаты и политические аналитики считают, что прекращение деятельности дипломатических миссий Афганистана за рубежом приведет к маргинализации нынешнего афганского правительства во всем мире.

"Закрытие афганских посольств создаст дистанцию между афганским правительством и миром. Это создаст большую проблему для нового правительства, которое сыграет негативную роль в их признании", - сказал Нурулла Раги, бывший дипломат.

Адела Раз - третий высокопоставленный афганский дипломат, покинувший свой пост за последние шесть месяцев. Ранее послы Афганистана в Китае и Туркменистане ушли в отставку со своих постов.

После падения прежнего правительства дипломатические представительства Афганистана столкнулись с экономическими проблемами. Официальные представители посольства Афганистана в Вашингтоне сообщили, что финансовая система посольства приостановлена одним из банков уже более четырех месяцев.

"Уже более четырех месяцев не выплачивается зарплата сотрудникам посольства Афганистана. Все дипломаты сталкиваются с проблемами", - сказал Сафи Делавар, работавший советником посольства Афганистана в Вашингтоне.

Посольства Афганистана в Таджикистане, Туркменистане, Италии, Польше и Иране сталкиваются с аналогичными экономическими проблемами.

США, очевидно, стали первой страной, закрывшей дипломатические представительства Афганистана после захвата власти талибами с 15 августа прошлого года. Судьба посольств Афганистана была одним из самых спорных вопросов с момента трансформации власти в стране.

Многие послы заявили, что они не представляют Исламский эмират Афганистан, который еще не признан.

Министерство иностранных дел Афганистана (МИД) приветствовало закрытие тех посольств, которые не поддерживают контактов с нынешним афганским правительством.

"Закрытие дипломатических представительств Афганистана во многих странах - это хороший поступок, потому что они не сотрудничают с нынешним правительством и пытаются не злоупотреблять своими полномочиями", - сказал Валиулла Шахин, глава Центра стратегических исследований при Министерстве иностранных дел Афганистана.