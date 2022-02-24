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Астрономы впервые получили снимки ночной стороны горячего юпитера WASP-121

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- Наталья Крайнова
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Астрономы впервые получили снимки ночной стороны горячего юпитера WASP-121b. Благодаря условиям на этой стороне могут существовать облака из железа и корунда – минерала, который служит основой для рубинов и сапфиров. Описание исследования опубликовал научный журнал Nature Astronomy, сообщает ТАСС.

"Наши данные показывают, что темная сторона WASP-121b достаточно холодна, чтобы там могли конденсироваться облака из паров железа и корунда – минерала, составляющего основу рубинов и сапфиров. Когда такое облако пересекает границу между полушариями, изливается экзотический дождь из жидких драгоценных камней", – рассказал один из авторов статьи, научный сотрудник Массачусетского технологического института Томас Микал-Эванс.

Горячими юпитерами называют газовые гиганты, которые удалены от звезды на небольшое расстояние, в разы ближе, чем Меркурий находится по отношению к Солнцу. Поэтому атмосфера таких планет разогревается до нескольких сотен градусов Цельсия. Из-за близости к светилу год на горячих юпитерах обычно длится несколько земных дней.

Одна из самых горячих планет такого типа – WASP-121b, которая расположена в созвездии Кормы на расстоянии в 850 световых лет от Земли. Гравитационные взаимодействия со звездой заставляют WASP-121b вращаться с такой скоростью, что одно из полушарий планеты всегда смотрит на светило, а другое постоянно погружено в темноту. В результате этого освещенная сторона WASP-76b раскалена до 2300-2500 °С, а другое полушарие на несколько сотен градусов холоднее.

Астрономы давно пытались изучить темную сторону этой планеты, однако раньше это не удавалось, поскольку она вырабатывает в десятки раз меньше света и тепла, чем дневная сторона WASP-121b. Поэтому ученые не могли измерить точную температуру на постоянно затененной половине горячего юпитера и выяснить состав и поведение его атмосферы.

На протяжении двух лет планетологи наблюдали за вращением WASP-121b вокруг звезды с помощью инфракрасных инструментов Hubble. Ученые отсделили, как меняется яркость свечения, вырабатываемого молекулами водяного пара, по мере движения планеты по орбите, благодаря чему разделили излучение видимой и темной стороны.

Микал-Эванс и его коллеги надеются, что дальнейшие наблюдения за WASP-121b с помощью недавно запущенного телескопа James WEbb помогут получить более детальные снимки ночной стороны этого горячего юпитера и проследить за круговоротом воды в его атмосфере. Эти данные позволят планетологам понять, где и как сформировалась эта планета и как она приобрела свой текущий экзотический облик.


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URL: https://www.vb.kg/414630
Теги:
космос
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