Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 96.10 - 96.80

Певицы Карди Би и Шер высказались о событиях между Россией и Украиной

116  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Американские певицы Шер и Карди Би в своих микроблогах в Twitter высказались относительно событий, которые разворачиваются между Украиной и Россией. Об этом сообщает УНН со ссылками на аккаунты звезд.

В своем аккаунте в Twitter американская реперка Карди Би рассказала, что война, санкции и вторжение - последнее, о чем должны беспокоиться мировые лидеры.

"Сейчас в меня полетят камни, но я не на стороне НАТО. Я не на стороне России. Я на стороне мирного населения. В мире сейчас глобальный кризис. Война, санкции, вторжение - последнее, о чем должны беспокоиться мировые лидеры. Во всем мире инфляция. Надо восстанавливать экономику, а это действительно сложно. Это все лишь усложняет ситуацию. Я просто хочу, чтобы лидеры всех стран пришли к мирному согласию".

Впоследствии, певица Шер в своем Twitter-аккаунте прокомментировала ситуацию вокруг Украины и рассказала подписчикам, почему наша страна сейчас так важна для США.

"Почему Украина важна для США? Путин - деспот, герой Трампа, и если дать ему шанс, Путин будет поглощать суверенные страны, пока не воскресит СССР. Это сделает Европу маленькой и беззащитной. Россия, Китай, саудиты хотят поставить нас перед собой на колени и видят идеальную возможность для этого. Они видят ненависть, разделенность, слабость", - заявила звезда.

Американский режиссер Роберт Б. Вайде (Robert B. Weide), имя которого стало мемом, опубликовал в Twitter фотографии из своей поездки в Киев, чтобы поддержать Украину на фоне угрозы вторжения России.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414632
Теги:
Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  