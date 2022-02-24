Певицы Карди Би и Шер высказались о событиях между Россией и Украиной

Американские певицы Шер и Карди Би в своих микроблогах в Twitter высказались относительно событий, которые разворачиваются между Украиной и Россией. Об этом сообщает УНН со ссылками на аккаунты звезд.

В своем аккаунте в Twitter американская реперка Карди Би рассказала, что война, санкции и вторжение - последнее, о чем должны беспокоиться мировые лидеры.

"Сейчас в меня полетят камни, но я не на стороне НАТО. Я не на стороне России. Я на стороне мирного населения. В мире сейчас глобальный кризис. Война, санкции, вторжение - последнее, о чем должны беспокоиться мировые лидеры. Во всем мире инфляция. Надо восстанавливать экономику, а это действительно сложно. Это все лишь усложняет ситуацию. Я просто хочу, чтобы лидеры всех стран пришли к мирному согласию".

Впоследствии, певица Шер в своем Twitter-аккаунте прокомментировала ситуацию вокруг Украины и рассказала подписчикам, почему наша страна сейчас так важна для США.

"Почему Украина важна для США? Путин - деспот, герой Трампа, и если дать ему шанс, Путин будет поглощать суверенные страны, пока не воскресит СССР. Это сделает Европу маленькой и беззащитной. Россия, Китай, саудиты хотят поставить нас перед собой на колени и видят идеальную возможность для этого. Они видят ненависть, разделенность, слабость", - заявила звезда.

Американский режиссер Роберт Б. Вайде (Robert B. Weide), имя которого стало мемом, опубликовал в Twitter фотографии из своей поездки в Киев, чтобы поддержать Украину на фоне угрозы вторжения России.