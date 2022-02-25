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При получении взятки задержан инспектор УГНС Сузакского района

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане при получении взятки задержан инспектор УГНС Сузакского района Джалал-Абадской области Ж.Д.Д. Как сообщает пресс-служба ГКНБ, задержание произошло 23 февраля 2022 года ГКНБ КР в рамках уголовного дела по ст. 343. п. 1 (Вымогательство взятки) УК КР, и мероприятий по демонтажу коррупционных систем в коммерческих отраслях.

Установлено, что для положительного решения вопроса по закрытию патента сотрудник налоговой службы посредством злоупотребления своим должностным положением вымогал у жителя Джалал-Абада денежные средства.

Задержанный в порядке ст.98 УПК водворен в ИВС ОВД г.Джалал-Абад, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/414649
Теги:
ГКНБ, Сузакский район, взятка, Кыргызстан
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