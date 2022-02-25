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Ученые выяснили, когда на землю упал астероид, уничтоживший динозавров

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- Наталья Крайнова
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Международная группа ученых определила, что падение астероида Чиксулуб, убившего динозавров, произошло весной. К такому выводу исследователи пришли на основе анализа останков рыб, погибших сразу после удара. Сообщает Lenta.ru со ссылкой на журнал Nature.

Останки, извлеченные из месторождения окаменелостей Танис в Северной Дакоте, были подвергнуты синхротронной рентгеновской томографии высокого разрешения на ускорителе ESRF (Франция). Оказалось, что кости демонстрируют сезонный рост подобно годичным кольцам деревьев. Ученые выяснили, что в меловом периоде год подразделялся на сезоны, и массовая гибель рыб произошла весной.

Столкновение астероида с Землей сотрясло континентальную плиту и вызвало огромные волны в водоемах. Эти волны перемещали огромные объемы отложений, которые погребали под собой морских животных, включая рыбу. В месторождении Танис сохранились окаменелые останки водной экосистемы, в том числе кости рыб семейства веслоносовых и осетровых.

В момент катастрофы в Северном полушарии была весна, и, следовательно, циклы размножения многих организмов резко прекратились. Наоборот, в Южном полушарии была осень, и многие организмы, вероятно, готовились к зиме, что повысило их шансы на выживание. Те, кто укрывался в норах и готовился к спячке, могли выдержать последствия столкновения, что может объяснить, почему многие динозавры вымерли, а птицам и ранним млекопитающим удалось избежать исчезновения.


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URL: https://www.vb.kg/414693
Теги:
наука, космос
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