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Создан складывающийся в обе стороны смартфон

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- Наталья Крайнова
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TCL показала прототип телефонов со сложной складной конструкцией. Об этом сообщает издание Android Central.

Компания продемонстрировала девайсы в рамках выставки Mobile World Congress 2022. Первый аппарат - TCl Ultra Flex - состоит из двух частей, соединенных шарниром, который журналисты сравнили с мехами аккордеона. Подобная конструкция позволяет устройству складываться в обе стороны - на 180 градусов внутрь и наружу. По словам представителей TCL, созданный в виде концепта девайс можно сложить как книгу или журнал.

Представленный гаджет имеет гибкий 8-дюймовый экран PLP AMOLED, благодаря которому телефон может трансформироваться в компактный форм-фактор. Так как девайс складывается в две стороны, потребитель может использовать его как телефон или планшет для чтения электронных книг и работы с документами.

TCL не уточняет, будет ли производить подобные аппараты для рынка, так как конструкция устройств нуждается в доработке.


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URL: https://www.vb.kg/414816
Теги:
смартфоны
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