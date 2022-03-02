Вертолет Ingenuity на Марсе совершил 20-й полет

Вертолет Ingenuity за год пребывания на Марсе совершил уже 20 полетов, преодолев в общей сложности 4 227 метров. Сообщает ТАСС со ссылкой на сайт расположенной в Пасадине (штат Калифорния) Лаборатории реактивного движения (ЛРД) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Двадцатый полет [Ingenuity] прошел успешно 25 февраля. За 130,3 секунды нахождения в воздухе он пролетел 391 метр со скоростью 4,4 м/с, еще больше приблизившись к месту посадки марсохода Perseverance", - отметили в ЛРД, которая отвечает за реализацию данного проекта.

Perseverance был доставлен в кратер Езеро вместе с вертолетом 18 февраля прошлого года. Их задача - попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на планете.

Разработка Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, обошлась в 80 миллионов долларов. Свой первый полет на Марсе аппарат совершил 19 апреля, он поднялся на высоту 3 метра и находился в воздухе всего 39,1 секунды. Во время девятого полета, состоявшегося 5 июля, вертолет установил сразу несколько рекордов, переместившись без посадки на 625 метров за 2 минуты 46 секунд. Во время этих миссий Ingenuity с помощью установленной на нем камеры делал цветные снимки, которые поступают в NASA через антенны на марсоходе.