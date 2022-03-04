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МАГАТЭ призвало прекратить боевые действия вблизи Запорожской АЭС

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- Алина Мамаева
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось с призывом к вооруженным силам России и Украины воздержаться от проведения боевых действий вблизи Запорожской АЭС.

"Генеральный директор Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению применения силы в Энергодаре, а также обратился с призывом к действующим там вооруженным силам воздержаться от насилия вблизи АЭС", - говорится на сайте агентства.

В твиттере МАГАТЭ, ссылаясь на информацию украинских властей, сообщило, что пожар на площадке Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование.

"Украина сообщает МАГАТЭ, что пожар на площадке Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование, персонал станции принимает меры по ликвидации последствий... Украинский регулирующий орган сообщает МАГАТЭ, что об изменении уровней радиации на площадке Запорожской АЭС не сообщалось", - говорится в сообщении.

Как сообщала пресс-служба станции, на Запорожской АЭС в ночь на пятницу возник пожар. Эту информацию подтвердил в соцсетях мэр Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов.

Позже пресс-служба ГСЧС Украины уточнила, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе за пределами станции. Там отметили, что противопожарное состояние на АЭС "в пределах нормы".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский выразил серьезную озабоченность пожаром на Запорожской АЭС. Глава государства выразил обеспокоенность, что пожар может грозить "вторым Чернобылем, и даже большим".


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URL: https://www.vb.kg/414998
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