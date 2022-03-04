Хайнань будет самостоятельно развивать коммерческую космонавтику

Южнокитайская провинция Хайнань будет осуществлять собственные проекты в области коммерческой космонавтики и запускать спутники для более динамичного развития регионального порта свободной торговли. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил руководитель хайнаньского филиала Института аэрокосмической информации при Академии наук Китая Ян Тяньлян, Хайнань будет развивать коммерческую космонавтику - конструировать, строить, запускать спутники и вводить их в эксплуатацию.

По словам главы НИИ, занимающего также должность главного конструктора в проекте создания спутников Hainan, выведение в конце февраля на орбиту четырех космических аппаратов, названных в честь самой южной китайской провинции, следует считать "прорывом, важной вехой в развитии региональной космонавтики".

"На севере острова с космодрома Вэньчан мы осуществляем ракетные запуски, а на юге в городе Санья используем полученную спутниковую информацию", - уточнил Ян Тяньлян.

В минувшее воскресенье в 11:06 по пекинскому времени Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-8" (CZ-8) вывела на орбиту 22 спутника, из них четыре - Hainan-1-01, Hainan-1-02 и Wenchang-1-01, Wenchang-1-02 - названы в честь Хайнаня. Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан на северо-восточном побережье острова. Главная задача космических аппаратов – осуществлять наблюдение за состоянием морских акваторий и получать данные для обеспечения безопасного судоходства.

Стартовая площадка в Вэньчане - одна из четырех космических гаваней КНР, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") - самой большой по размерам (длиной 60,7 метра) ракеты национальной разработки. Другие китайские носители нового поколения, которые в стране способен выводить на орбиту только Хайнань, - коммерческая CZ-8, а также CZ-5 и CZ-5B ("Чанжчэн-5" и "Чанжчэн-5-бэ"). Они наиболее массивные (870 и 837,5 тонны соответственно) из всех аналогов, разработанных в Китае. Кроме того, этот космодром - популярная достопримечательность, которая в 2021 году привлекла свыше 8 миллионов туристов, потративших в ходе посещения 6 миллиардов юаней (более 942 миллионов долларов).