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Китайский марсоход получил первые научные данные по структуре недр Марса

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- Наталья Крайнова
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Китайские планетологи получили первые данные по структуре недр Марса в зоне посадки марсохода "Чжужун", а также обнаружили следы водной и химической эрозии местных почв и камней, расположенных на равнине Утопия. Сообщает ТАСС со ссылкой на научную публикацию в журнале Nature Geoscience.

"Первые шестьдесят дней изучения Марса принесли массу новых открытий. В частности, снимки поверхности близлежащих камней и пород, полученные камерами "Чжужуна", указывают на то, что они подвергались действию ветровой и водной эрозии. Их изучение поможет нам раскрыть геологическую и водную историю Марса", - пишут исследователи.

Марсоход "Чжужун" представляет собой центральный элемент китайской марсианской миссии "Тяньвэнь-1", которая была отправлена к четвертой планете Солнечной системы в июле 2020 года. В феврале прошлого года ровер достиг орбиты Марса, а в мае он совершил успешную посадку на равнине Утопия.

За первые два месяца работы китайский ровер передал на землю свыше 800 мегабайт информации по структуре верхних слоев почвы и недр Марса, а также другие научные данные, собранные шестью научными инструментами марсохода. Профессор Лю Цзяньцзюнь и его коллеги проанализировали эти данные, что помогло им раскрыть некоторые особенности недр северного полушария Марса, которое в прошлом почти не изучалось учеными.

В частности, ученые обнаружили, что поверхность равнины Утопия оказалась покрыта относительно плотным слоем почвы и при этом на ней присутствует относительно небольшое число крупных булыжников и песчаных дюн. Это упростит дальнейшие передвижения "Чжужуна" по ее территории, а также поиск и анализ образцов грунта, потенциально интересных для изучения.

Помимо этого, камеры и научные инструменты китайского марсохода зафиксировали большое число мелких камней и отложений осадочных пород, формирующихся на Земле в присутствии воды. Их изучение позволит ученым впервые детально исследовать, как протекала геологическая и химическая эволюция северного полушария Марса.

В ближайшее время, как отмечают профессор Лю Цзяньцзюнь и его коллеги, марсоход приступит к изучению этих черт рельефа равнины Утопия, а также начнет двигаться в сторону соседних с ним небольших кратеров диаметром до десяти метров, чьи стенки подвергались действию ветра и воды на протяжении очень долгого времени. Их анализ поможет ученым понять, как быстро кратеры исчезают с поверхности Марса, что крайне важно для определения их возраста, подытожили исследователи.


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URL: https://www.vb.kg/415198
Теги:
космос
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