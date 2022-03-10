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SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

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- Дарья Таирова
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Американская компания SpaceX в среду запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция ведется на сайте компании, сообщает ТАСС.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 08:45 по местному времени (16:45 мск). В этот раз на низкую околоземную орбиту выведут 48 микроспутников.

Первая ступень ракеты ранее использовалась при трех запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Всего с мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту свыше 2 тыс. спутников.


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URL: https://www.vb.kg/415286
Теги:
космос
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