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В Белоруссии признали материалы YouTube-канала Дудя экстремистскими

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- Дарья Таирова
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Материалы YouTube-канала "вДудь", автором которого является российский журналист и блогер Юрий Дудь, признаны в Белоруссии экстремистскими. Соответствующее решение приняли в четверг, 10 марта, в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики. Сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В сообщении говорится, что решение было принято судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК. "Информационная продукция YouTube-канала "Дудь" в виде роликов "Комиссаренко...", "Как жить..." и "...главное медиа" признана экстремистскими материалами", - уточнили в ведомстве. Речь идет о роликах "Комиссаренко - новая жизнь после протестов в Беларуси", "Как жить, если лишают родины", и "NEXTA - главное медиа белорусского протеста".

Кроме того, в МВД Белоруссии обратили внимание граждан, что хранение экстремистских материалов, а также подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону.


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URL: https://www.vb.kg/415291
Теги:
Беларусь
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