Илон Маск и певица Граймс назвали новорожденную дочь Y

Илон Маск и певица Граймс стали родителями во второй раз, передает на Daily Mail.

Согласно данным издания, 33-летняя певица подтвердила, что пара прекратила свои отношения, в серии твитов о своем новом интервью для обложки Vanity Fair, в котором она поделилась новостью о появлении их ребенка.

Отмечается, что девочка родилась от суррогатной матери в декабре 2021 года – через несколько месяцев после того, как Граймс и Маск сообщили о расставании после трех лет отношений. Причем новость о пополнении в их семье журналисты узнали случайно. Во время интервью репортер услышал детский плач, и Граймс пришлось рассказать о пополнении в семье.

Граймс также сообщила имя своей дочери - Exa Dark Sideræl, или сокращенно Y. По словам певицы, уникальное имя девочки, Exa, было вдохновлено суперкомпьютерным термином exaFLOPS, который означает "способность выполнять один квинтиллион операций в секунду", а ее второе имя Dark (темнота) - это "неизвестное".

"Люди боятся ее, но на самом деле это отсутствие фотонов. Темная материя - это прекрасная загадка нашей Вселенной", - пояснила певица.

Граймс призналась, что, несмотря на завершение отношений, они с Маском продолжают испытывать друг к другу теплые чувства и иногда проводят время вместе.

Граймс и Маск встречались с 2018 года. В мае 2020 года у пары родился сын, которого они назвали X Æ A-XII. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец исполнительницы. По словам Граймс, X в имени - "неизвестная переменная", Æ - эльфийское написание аббревиатуры AI ("искусственный интеллект или любовь"), а A-XII - американский самолет-разведчик.