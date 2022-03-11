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В России рабочие устроили массовую драку в столовой

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- Дарья Таирова
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В Амурской области на подшипниковом заводе в течение двух дней длится конфликт между рабочими – мигрантами из Таджикистана и Кыргызстана. Об этом сообщает Телеграм-канал MASH.

Сообщается, драка началась 8 марта в заводской столовой компании "ВелесСтройМонтаж" между рабочими из Таджикистана и Кыргызстана.

"Полетели тарелки, столовые приборы, стулья и столы. Сеча затихла, но на следующий день продолжилась уже во дворе. Однако тут уже администрация проснулась и приступила к расследованию. Предварительно руководство ГПЗ собирается уволить всех рабочих, участвовавших в драке. После этого им, скорее всего, грозит депортация", - сообщается на Телеграм-канале.


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URL: https://www.vb.kg/415357
Теги:
массовая драка
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