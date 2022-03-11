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Китай высказал свою позицию по поводу Украины

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- Дарья Таирова
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Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не нанося ущерба какой-либо третьей стороне, заявил 11 марта глава Госсовета КНР Ли Кэцян, комментируя позицию Пекина по украинскому кризису. Передает eadaily.

"Нынешняя ситуация на Украине привлекает внимание всей мировой общественности, Китай также глубоко обеспокоен. Мы надеемся, что ситуация на Украине будет разрешена и мир вернется как можно скорее", - заявил Ли Кэцян.

Отвечая на вопрос о том, не беспокоится ли Китай, что ситуация на Украине и близкие отношения с Россией скажутся на отношениях КНР и ЕС, в том числе торгово-экономических, а также на экономическом развитии Китая, Ли Кэцян указал, что КНР на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды "будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами и обеспечивать большую стабильность в мире".

"Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не направленные против какой-либо третьей стороны", - заявил Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), отвечая на вопрос о позиции Китая в отношении действий России на Украине.


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URL: https://www.vb.kg/415360
Теги:
Китай, Россия, Украина
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