Найдено тело пропавшей в Москве модели Гретты Ведлер

В Липицке нашли мертвой 23-летнюю модель Гретту Ведлер, которая пропала больше года назад, сообщает "Газета.ru".

Тело девушки обнаружили в чемодане в багажнике автомобиля, подозреваемый в убийстве был задержан.

Об исчезновении Ведлер стало известно в конце февраля 2021 года. В полицию обратился знакомый девушки, который сообщил, что не может с ней связаться. По его словам, возлюбленный модели незадолго до исчезновения украл у нее 150 тысяч рублей, а также преследовал и угрожал расправой.

Перед исчезновением Ведлер переехала жить в отель в Москве - вероятно, чтобы защититься.

Как ранее заявил источник РБК в правоохранительных органах, следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после пропажи девушки спустя почти год.