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Кыргызстан разрезервирует тысячу тонн сахара и 500 тысяч литров масла

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В Кыргызстане по указу президента разрезервируют из государственных материальных резервов 1 тысячу тонн сахара и 500 тысяч литров растительного масла. Об этом на пресс-конференции сообщил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев, сообщает "Акчабар".

По его словам, сахар из матрезервов будет реализовываться среди населения по 70 сомов за килограмм, а масло - по 130 сомов за литр.

"Решение связано с резким ростом цен на сахар в последние дни. В некоторых точках продаж стоимость достигали 100 сом за 1 кг, при этом его в продаже практически не было", - пояснил он.


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URL: https://www.vb.kg/415528
Теги:
МЧС, Кыргызстан, продовольственная безопасность, Бообек Ажикеев
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