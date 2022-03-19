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У нашей Вселенной может быть зеркальный близнец, где время течет вспять

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- Анастасия Карелина
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Ученые заявили о возможности существования Вселенной параллельной нашей, в которой время течет вспять. Об этом пишет Live Science.

Предположение физиков-теоретиков опирается на фундаментальное понятие о симметрии. Оно подразумевает, что в "антивселенной" не только время идет в противоположном от Большого взрыва направлении, но она также имеет и противоположные заряды, и зеркально отраженные координаты.

Противоположный мир невидим, но может проявляться скоплениями пока не обнаруженной разновидности нейтрино, способных создавать темную материю. Это загадочное вещество, которое не удается рассмотреть с помощью научных инструментов.

Идея предполагает, что ранняя вселенная была маленькой, горячей, плотной и настолько однородной, что время выглядит симметричным назад и вперед.

Версия о существовании зеркальной Вселенной может объяснить все явления, которые физики наблюдают в нашем мире, не нарушая при этом существующих теорий. Возможно, она прольет свет на загадку темной материи.


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URL: https://www.vb.kg/415738
Теги:
наука, в мире, космос
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