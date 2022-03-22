В Таиланде задумались о полной отмене ограничений по COVID-19

Правительство Таиланда обсуждает план полной отмены ограничений, связанных с коронавирусом. На первых этапах отменят ПЦР-тесты до прибытия, передает Bangkok Post.

С 1 апреля туристам потребуется только сдать ПЦР-тест по прибытии и пройти самотестирование на антиген на пятый день нахождения в стране. Невакцинированные туристы будут помещаться на карантин на 10 дней. Эти требования останутся в силе и далее, если инфекция будет выявлена более чем у трех процентов иностранных прибывающих.

Туристы, которые полностью вакцинированы, также сдают ПЦР-тест по прилете и тест на антиген на пятый день. А вот самоизоляция непривитых сократится уже до пяти дней. Эти правила будут применяться при выявлении инфекций у одного-трех процентов туристов.

Третий этап, называемый "снижением", с конца мая по 30 июня, направлен на сокращение ежедневного числа новых случаев заражения до 1000 - 2000. Полностью вакцинированные туристы смогут въезжать в страну без каких-либо требований. Невакцинированные туристы по прибытии должны будут пройти тест на антиген. Схема Test & Go будет отменена, но Thai Pass останется. Эти правила будут применяться, если инфекции будут обнаружены менее чем у одного процента туристов.

На четвертой фазе, называемой "постпандемической", с 1 июля статус пандемии COVID-19 будет понижен до эндемического. Туристы могут въезжать в страну независимо от того, привиты ли они.