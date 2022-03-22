Погода
$ 96.75 - 98.25
€ 107.50 - 110.87

В ООН показали фильм о лесах Кыргызстана

139  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По инициативе постоянного представительства КР при ООН в Нью-Йорке, секретариата Форума ООН по лесам и департамента ООН по экономическим и социальным вопросам было организовано мероприятие по случаю международного дня лесов на тему: "Сохранение лесов для нашего более экологичного будущего".

В указанном мероприятии приняли участие заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминь, председатель ЭКОСОС Коллен Виксен Келапиле, заместитель генерального директора ФАО ООН Мария Элена Середо, председатель бюро 17-й сессии Форума ООН по лесам Мириана Мак Интош, а также представители постоянных представительств государств-членов ООН и различные международные организации, включая НПО.

Постоянный представитель Кыргызской Республики Аида Касымалиева выступила со вступительным словом, в котором отметила, что в Кыргызской Республике около 90% лесов находятся на высоте от 700 до 3500 метров над уровнем моря и общая площадь лесов составляет более 5%. Она также подчеркнула, что леса играют исключительно важную роль в поддержании экологического благополучия страны.

Постоянный представитель информировала о принятии Кыргызской Республикой концепции развития лесной отрасли на период до 2040 года, целью которой является устойчивое управление лесами для обеспечения социального благополучия и экологической безопасности.

Кроме того, участники мероприятия были проинформированы о международных и национальных инициативах Кыргызской Республики в области защиты окружающей среды и сохранения хрупких горных экосистем, включая леса. В частности, о международном годе устойчивого горного развития, пятилетии действий по развитию горных регионов, указа президента Кыргызской Республики Жапарова об объявлении 2022 года Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости.

По итогам выступления было продемонстрировано короткое видео о национальной программе по инициативе главы государства под названием "Жашыл мурас", в рамках которой по стране планируется ежегодно высаживать 5-6 миллионов саженцев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415838
Теги:
Гослесхоз, ООН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  