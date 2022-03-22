В ООН показали фильм о лесах Кыргызстана

По инициативе постоянного представительства КР при ООН в Нью-Йорке, секретариата Форума ООН по лесам и департамента ООН по экономическим и социальным вопросам было организовано мероприятие по случаю международного дня лесов на тему: "Сохранение лесов для нашего более экологичного будущего".

В указанном мероприятии приняли участие заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминь, председатель ЭКОСОС Коллен Виксен Келапиле, заместитель генерального директора ФАО ООН Мария Элена Середо, председатель бюро 17-й сессии Форума ООН по лесам Мириана Мак Интош, а также представители постоянных представительств государств-членов ООН и различные международные организации, включая НПО.

Постоянный представитель Кыргызской Республики Аида Касымалиева выступила со вступительным словом, в котором отметила, что в Кыргызской Республике около 90% лесов находятся на высоте от 700 до 3500 метров над уровнем моря и общая площадь лесов составляет более 5%. Она также подчеркнула, что леса играют исключительно важную роль в поддержании экологического благополучия страны.

Постоянный представитель информировала о принятии Кыргызской Республикой концепции развития лесной отрасли на период до 2040 года, целью которой является устойчивое управление лесами для обеспечения социального благополучия и экологической безопасности.

Кроме того, участники мероприятия были проинформированы о международных и национальных инициативах Кыргызской Республики в области защиты окружающей среды и сохранения хрупких горных экосистем, включая леса. В частности, о международном годе устойчивого горного развития, пятилетии действий по развитию горных регионов, указа президента Кыргызской Республики Жапарова об объявлении 2022 года Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости.

По итогам выступления было продемонстрировано короткое видео о национальной программе по инициативе главы государства под названием "Жашыл мурас", в рамках которой по стране планируется ежегодно высаживать 5-6 миллионов саженцев.