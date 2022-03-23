Погода
$ 97.17 - 99.17
€ 107.50 - 110.87

В Бишкек прибыл председатель Совета аксакалов тюркских государств

120  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстан прибыл председатель Совета аксакалов Организации тюркских государств Бинали Йылдырым.

В Бишкеке Бинали Йылдырым провел ряд официальных встреч, сообщает пресс-служба посольства Турции в КР.

В начале турецкий гость, встретился с министром экономики КР Данияром Амангельдиевым. На этой встрече он сообщил, что 8-м саммите, состоявшемся в Стамбуле, Тюркский совет получил новое название как Организация тюркских государств и новые задачи.

Позже Йылдырым встретился с министром транспорта и коммуникации Эркинбеком Осоевым, где сообщил, что Турция нацелена на развитие отношений с Кыргызстаном, а также на дальнейшее развитие сферы транспорта и связи между государствами-членами Организации тюркских государств. Гость отметил, что Турция уделяет приоритетное внимание развитию отношений в сфере транспорта, включая центральный, южный и северный коридоры, которые долгое время служили человечеству.

Йылдырым, которого принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передал свои приветствия и наилучшие пожелания президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана. В ходе встречи с президентом Жапаровым также обсуждался вопрос активизации кыргызско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан и Турция как стратегические партнеры должны приложить все усилия для развития многопланового сотрудничества в интересах двух братских народов.

Йылдырым, также провел встречу со спикером парламента Кыргызстана Талантом Мамытовым, позже посетил университет Кыргызско-Турецкий Университет "Манас" и встретился с представителями Ассоциации турок-месхетинцев и еще раз подчеркнул поддержку, оказываемую им со стороны Турции.

В рамках визита гость также встретился с кыргызским аксакалом Медетканом Шеримкуловым на рабочем ужине.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415901
Теги:
Садыр Жапаров, Турция, Кыргызстан, Организация тюркских государств
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  