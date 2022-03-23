В Бишкек прибыл председатель Совета аксакалов тюркских государств

В Кыргызстан прибыл председатель Совета аксакалов Организации тюркских государств Бинали Йылдырым.

В Бишкеке Бинали Йылдырым провел ряд официальных встреч, сообщает пресс-служба посольства Турции в КР.

В начале турецкий гость, встретился с министром экономики КР Данияром Амангельдиевым. На этой встрече он сообщил, что 8-м саммите, состоявшемся в Стамбуле, Тюркский совет получил новое название как Организация тюркских государств и новые задачи.

Позже Йылдырым встретился с министром транспорта и коммуникации Эркинбеком Осоевым, где сообщил, что Турция нацелена на развитие отношений с Кыргызстаном, а также на дальнейшее развитие сферы транспорта и связи между государствами-членами Организации тюркских государств. Гость отметил, что Турция уделяет приоритетное внимание развитию отношений в сфере транспорта, включая центральный, южный и северный коридоры, которые долгое время служили человечеству.

Йылдырым, которого принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передал свои приветствия и наилучшие пожелания президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана. В ходе встречи с президентом Жапаровым также обсуждался вопрос активизации кыргызско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан и Турция как стратегические партнеры должны приложить все усилия для развития многопланового сотрудничества в интересах двух братских народов.

Йылдырым, также провел встречу со спикером парламента Кыргызстана Талантом Мамытовым, позже посетил университет Кыргызско-Турецкий Университет "Манас" и встретился с представителями Ассоциации турок-месхетинцев и еще раз подчеркнул поддержку, оказываемую им со стороны Турции.

В рамках визита гость также встретился с кыргызским аксакалом Медетканом Шеримкуловым на рабочем ужине.