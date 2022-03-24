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Суд приговорил Мелиса Аспекова к семи годам колонии

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- Дарья Таирова
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В Бишкеке вчера, 23 марта, в Первомайском райсуде завершилось разбирательство по уголовному делу в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в мошенничестве и вымогательстве.

Аспеков приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, его обязали выплатить в пользу потерпевших 23,4 миллиона сомов.

Сам Аспеков в своем последнем слове заявил, что не согласен с решением суда и в его деле нет никаких доказательств.

Напомним, в январе 2021 года ГКНБ задержал активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева. По версии следствия, они под угрозой проведения проверки работы госпредприятия "Кыргыз Темир Жолу" со стороны ГСБЭП и организации митингов против руководства предприятия вымогали денежные средства в сумме 250 тысяч долларов. 21 мая Первомайский районный суд Бишкека постановил перевести Мелиса Аспекова в СИЗО-1. Эта мера пресечения была избрана в рамках второго уголовного дела, возбужденного ГКНБ 14 мая. По данным спецслужбы, он подозревается в мошенничестве. По версии следствия, Аспеков получил 15 тысяч долларов и квартиру от родственников человека, попавшего в тюрьму, обещая помочь в его освобождении.

В сентябре 2021 Аспеков, у которого в СИЗО произошел инфаркт, перенес операцию на сердце в частной клиники "Бикард" и довольно долго находился в этой частной клинике.


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URL: https://www.vb.kg/415920
Теги:
суд, Мелис Аспеков
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