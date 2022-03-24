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300-летняя загадка Солнца почти разгадана

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- Жан Алиев
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Ученые из США исследовали звезду HD 166620 для раскрытия 300-летней загадки Солнца. Об этом сообщает издание The Astronomical Journal.

Исследователи из Университета штата Пенсильвания приблизились к раскрытию 300-летней загадки Солнца. Она заключается в том, что с середины 1600-х годов до начала 1700-х на поверхности звезды прекратился цикл солнечных пятен.

Обычно количество пятен на Солнце уменьшается и увеличивается в течение 11-летнего цикла, но около 300 лет назад на звезде было зафиксировано долгое отсутствие пятен, которое продолжалось на протяжении 70 лет. Причина такой аномалии, названной минимумом Маундера, волновала ученых многие годы, однако теперь удалось приблизиться к причинам такого явления. Для этого специалисты тщательно изучили подобный период на одной из ближайших к нашей системе звезд - HD 166620, которая обладает 17-летним циклом.

В марте 2022 года астрофизики из Национального центра атмосферных исследований выявили, что многие нитевидные струи плазмы в атмосфере Солнца на самом деле могут являться оптической иллюзией.


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URL: https://www.vb.kg/415955
Теги:
наука, новости мира, в мире, Солнце, космос
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