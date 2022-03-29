ЮНИСЕФ реализовал важный социальный медицинский проект в Ошской области

ЮНИСЕФ организовал пресс-тур для СМИ в Ошскую область в рамках проекта "Укрепление системы охраны здоровья матери и ребенка", который был реализован в течение четырех лет, с 2018 по 2022 годы, в трех областях Кыргызстана: Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской. Проект был инициирован ЮНИСЕФ при содействии Минздрава Кыргызстана, но, помимо этого, была оказана финансовая поддержка правительством Японии, которое выделило 3,5 миллиона долларов.

В ходе пресс-тура журналистам продемонстрировали работу, проделанную в рамках проекта.

Сначала представители СМИ посетили детский сад "Тимурлан-Алым", расположенный в Ноокатском районе, где специально обученные волонтеры в игровой форме обучают дошколят поведению во время чрезвычайных ситуаций. Сначала детям были показаны анимационные ролики о том, как нужно вести себя во время землетрясения. После просмотра волонтеры задавали вопросы и за каждый правильный ответ малыши получали поощрительные подарки.

По словам заведующей детсада Исмаиловой Айчурок такие мероприятия в детских садах проводятся впервые.

- Сейчас с детьми работают волонтеры ЮНИСЕФ, до этого мы обучали детей в рамках образовательной программы. Дети вначале пугались и плакали, когда нужно было бежать на улицу во время симуляционных занятий. Но сейчас они привыкли, и я с уверенностью могу сказать, что малыши ознакомлены с общими правилами поведения во время чрезвычайных ситуаций, - сказала она.

Одна из волонтеров, Чондуева Айзада, обучающая детей правилам поведения во время ЧС, отметила, что такие мероприятия проводятся отдельно для школьников и для дошкольников.

- Когда мы работаем с малышами, то проводим в форме вопросов – ответов и стараемся донести материал на языке детей, - отметила она.

По словам Айзады, она работает волонтером с 2019 года. Такие мероприятия проходят во всех областях республики. По южному региону в данном проекте задействовано 300 добровольцев.

Далее журналисты отправились в родильное отделение Ноокатского центра общеврачебной практики.

По словам замдиректора Сайрагуль Усеновой, родильное отделение принимает около 10 тысяч рожениц в год. В рамках проекта были отремонтированы и оптимизированы приёмный блок, система водоснабжения и санитарии, вентиляции родильного отделения.

Усенова отметила положительную динамику. По ее словам, в процессе реализации проекта были созданы хорошие условия для беременных женщин, открыты дополнительные родильные залы.

- Раньше в одной родильной палате рожали несколько женщин и чувствовали себя некомфортно. Теперь у нас 5 родильных палат, и каждая беременная может рожать в отдельном помещении. Наши врачи постоянно повышают свои знания и опыт. Было закуплено оборудование для оказания новорожденным и матерям экстренную помощь. Также нас научили пользоваться приложением telemed, что позволило вносить данные пациентов в электронную базу. Теперь мы можем отправлять истории болезней и консультироваться с другими врачами в онлайн-режиме, - сказала она.

На следующий день группа посетила родильный стационар Ошской межобластной клинической больницы.

Как отметила руководитель медучреждения Асылкан Асановой, в рамках проекта были приобретены необходимые медицинские приборы: СИПАП-аппараты для недоношенных детей, прибор BiliChek, позволяющий оценить риск возникновения неонатальной желтухи у новорожденных. Помимо этого, был внедрен конфиденциальный перинатальный аудит, закуплены специальный железный шкаф и оргтехника.

По словам организаторов, проект содействовал всеобщему охвату услугами здравоохранения общества, в котором ни одна мать и ни один ребенок не остаются без помощи.