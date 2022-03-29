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В Кыргызстане 7 апреля осталось выходным днем

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане 7 апреля будет выходным днем, сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

"Согласно 113 статье Трудового кодекса КР, 7 апреля - День народной Апрельской революции является нерабочим праздничным днем в Кыргызстане. В связи с этим, четверг 7 апреля 2022 года будет выходным днем", - говорится в сообщении.

Напомним, что в конце 2021 года на заседании кабмина заявляли, что "в связи с обилием праздников" хотят пересмотреть статус некоторых нерабочих дней, а именно: 23 февраля, 7 апреля и 7-8 ноября. Но пока вопрос не решен.


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URL: https://www.vb.kg/416165
Теги:
апрельские события, праздник, Кыргызстан
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