В Кыргызстане 7 апреля осталось выходным днем

В Кыргызстане 7 апреля будет выходным днем, сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

"Согласно 113 статье Трудового кодекса КР, 7 апреля - День народной Апрельской революции является нерабочим праздничным днем в Кыргызстане. В связи с этим, четверг 7 апреля 2022 года будет выходным днем", - говорится в сообщении.

Напомним, что в конце 2021 года на заседании кабмина заявляли, что "в связи с обилием праздников" хотят пересмотреть статус некоторых нерабочих дней, а именно: 23 февраля, 7 апреля и 7-8 ноября. Но пока вопрос не решен.