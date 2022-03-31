Следователями прокуратуры Джалал-Абадской области задержан бывший глава Кызыл-Тууйского айыл окмоту Сузакского района Джалал-Абадской области К.М. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что К.М., будучи главой айыл окмоту, в нарушение земельного законодательства, используя поддельные документы оформил земельные участки (относились к категории сельхозназначения) под строительство индивидуального жилого дома. Земельные участки были оформлены на подставных лиц, некоторые из которых являлись родственниками главы айыл окмоту. После этого земельные участки перепродавались третьим лицам.

Задержанный К.М. водворен в ИВС. В настоящее время в рамках досудебного производства продолжаются следственные мероприятия по установлению причастных к данному факту лиц.