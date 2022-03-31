Погода
$ 85.43 - 87.63
€ 98.87 - 100.87

В России возникли сложности с упаковкой продуктов

144  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Старший директор-руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова связала сложности с упаковкой в России с ассортиментом в магазинах. Она отметила, что нехватка тары может снизить разнообразие товаров, если российским производителям на первых порах не удастся быстро заменить иностранные материалы, передает lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

"Полагаю, что быстро заменить упаковку производителям не удастся. Безусловно, и необходимость технологических изменений или поиск новых поставщиков, и снижение предложения, даже если оно будет краткосрочным, повлечет рост цен на продукцию для конечного потребителя", - указала эксперт.

Можарова напомнила, что в марте производитель тары Elopak из Норвегии приостановил деятельность в России, потом владелец крупнейшего производства упаковки, завода Tetra Pak в Московской области, заявил о снижении выпуска упаковки для молока и детского питания.

Эксперт отметила, что Tetra Pak изготавливается из картона, полиэтилена и фольги, процесс расфасовки происходит по специальной технологии в условиях стерильности, поэтому отрасли будет сложно заменить тару.

Можарова добавила, что на современных заводах иногда невозможно заменить один тип упаковки на другой на автоматизированных линиях. Она заключила, что сложности подтолкнут предпринимателей к поиску более экологичной тары, например, из стекла, металла или перерабатываемого пластика.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416265
Теги:
Россия, продукты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  