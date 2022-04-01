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В КР минивэн врезался в дерево. Два человека погибли, шестеро пострадали

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- Наталья Крайнова
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В селе Толок Московского района Чуйской области 31 марта произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-центр МЧС, водитель машины марки Honda Stepwgn, не справившись с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате происшествия пострадали 6 человек (4 мужчин: 2002г.р. И.Б, 2002 г.р. А.У., Ф.И.О двух пострадавших уточняется, 2 девочки: 2005 г.р. А.Ж.,2001 г.р. Ж.Э.)

Погибли двое мужчин (2001 г.р. К.Б., личность другого погибшего уточняется).

На место были привлечены пятеро спасателей МЧС КР, которые извлекли тела погибших и передали сотрудникам МВД.

Пострадавшие были доставлены в Московскую районную больницу сотрудниками скорой медицинской помощи.


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URL: https://www.vb.kg/416299
Теги:
ДТП
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