В КР минивэн врезался в дерево. Два человека погибли, шестеро пострадали

В селе Толок Московского района Чуйской области 31 марта произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-центр МЧС, водитель машины марки Honda Stepwgn, не справившись с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате происшествия пострадали 6 человек (4 мужчин: 2002г.р. И.Б, 2002 г.р. А.У., Ф.И.О двух пострадавших уточняется, 2 девочки: 2005 г.р. А.Ж.,2001 г.р. Ж.Э.)

Погибли двое мужчин (2001 г.р. К.Б., личность другого погибшего уточняется).

На место были привлечены пятеро спасателей МЧС КР, которые извлекли тела погибших и передали сотрудникам МВД.

Пострадавшие были доставлены в Московскую районную больницу сотрудниками скорой медицинской помощи.